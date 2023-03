Guerre en Ukraine : au cœur de la seule usine française fabriquant des obus de 155 mm

L’Europe a réaffirmé, lundi 20 mars, son soutien militaire à l’Ukraine dans la guerre qui l’oppose à la Russie en débloquant une enveloppe de deux milliards d’euros de munitions. Parmi elles, des obus fabriqués en France, près de Bourges, dans le Cher.

En Ukraine, 5 000 obus de 155 mm sont tirés chaque jour. Les munitions pour l’artillerie manquent. Les Ukrainiens demandent un million d’obus à leurs alliés. Comment fournir autant de munitions ? Nexter, la seule usine française de fabrication d’obus de 155 mm, a ouvert ses portes à France Télévisions, sur son site de La-Chapelle-Saint-Ursin (Cher). Elle y fabrique sur ce site ses munitions à 4 000 euros la pièce. Certaines étapes sont classées "secret défense". En moyenne, 630 obus sont fabriqués chaque semaine, indique le directeur de l’usine, qui explique être entré dans "une économie de guerre".

Recruter pour produire plus et plus vite

La moindre erreur lors de la fabrication peut s’avérer fatale sur le front. Aujourd’hui, un obus de 155 mm peut être livré en six mois. L’usine souhaite descendre à trois mois. Pour produire plus et plus vite, elle doit recruter et former les techniciens. Les candidats doivent être solides psychologiquement. "On fabrique des munitions, ça a une finalité, on la connait tous. On a des gens qui ne sont pas prêts à travailler pour ce genre de domaine", explique le responsable de ligne produit chimique.



Au-delà des enjeux de productivité, les autorités françaises veulent rapatrier sur le territoire tous les composants d’un obus, notamment la poudre qui permet de les tirer. Depuis 15 ans, la France se fournissait en Suède. Dès 2024, la poudre sera produite en Dordogne. L’usine s’organise pour augmenter les cadences, sans savoir combien de temps durera la guerre en Ukraine. "C’est un risque économique, on va fabriquer des produits qu’on aura en stock. (…) Pour moi, ce n’est pas une histoire d’argent, c’est un choix de stratégie nationale", commente le directeur.