Eurozapping : Crédit Suisse racheté par UBS

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 20 mars.

Pour une bouchée de pain, Crédit Suisse est tombé dans les mains d’UBS, avec une forte aide des autorités helvètes. "La meilleure solution pour rétablir la confiance qui a manqué ces derniers temps chez les marchés financiers", estime Alain Berset, président de la Confédération suisse. L’épilogue de plusieurs jours de tumultes où les épargnants ont craint le pire pour leurs économies. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), salue la rapidité de la décision suisse. Après une journée chahutée, l’indice boursier Eurostoxx a clôturé en hausse.

Un bateau-usine fait polémique en Toscane

Après le séisme meurtrier d’Antakya (Turquie), les réfugiés turcs sont nombreux à vouloir entrer en Allemagne. Sureyya Inal, ressortissante turque installée en Allemagne, a perdu 37 membres de sa famille dans la catastrophe et n’arrive pas à faire venir le reste de ses proches, malgré les promesses des autorités allemandes de les accueillir. Dans les décombres, impossible de retrouver des papiers. Enfin, en Italie, une unité de regazéification fait polémique. Un bateau-usine, installé en Toscane pour stocker 170 000 mètres cube de gaz liquéfié et en fournir cinq milliards par an. Mais les riverains s’inquiètent de la proximité de l’embarcation de leurs domiciles en cas d’accident.