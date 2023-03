Crise du Crédit Suisse : UBS accepte de doubler la mise pour racheter la banque

La transaction se ferait uniquement en actions UBS et valoriserait l'action Credit Suisse à un prix de 50 centimes, au lieu des 25 initialement proposés.

Poussée par les autorités, UBS, la plus grande banque de Suisse, a accepté dimanche 19 mars d'acheter sa rivale Credit Suisse pour 2 milliards de dollars, selon le Financial Times (article en anglais). Objectif : empêcher une débâcle et un mouvement de panique sur les marchés lundi. Selon le quotidien financier britannique, UBS a accepté de doubler le montant initialement proposé pour surmonter les réticences de Credit Suisse et de l'un de ses principaux actionnaires.

La transaction se ferait uniquement en actions UBS et valoriserait l'action Credit Suisse à un prix de 50 centimes, au lieu des 25 initialement proposés, qui reste très inférieur au cours du titre vendredi à la clôture (1,86 franc). La transaction est examinée à Berne par le gouvernement fédéral, déjà réuni d'urgence jeudi et samedi.

Un secteur bancaire sous tension

La fusion entre ces géants, qui font tous deux partie du club très fermé des 30 établissements bancaires trop importants pour faire faillite, devrait donc être bouclée et annoncée à temps pour l'ouverture des marchés asiatiques.

Le secteur bancaire est sous tension depuis que les grandes banques centrales ont augmenté fortement leurs taux afin d'essayer de maîtriser l'inflation. Nombre d'établissements ont omis de se préparer après avoir eu accès, pendant des années, à de l'argent pas cher. La récente faillite de la Silicon Valley Bank aux Etats-Unis et d'autres banques régionales américaines a augmenté l'angoisse des investisseurs et les a poussés à vendre les titres des banques considérées comme les maillons faibles. C'est le cas du Credit Suisse qui, depuis deux ans, va de scandales retentissants en revers.