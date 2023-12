Santé : jusqu'à quel âge est-on en forme ?

M. Martel, C. Laronce, J. Wild, V. Chatelier, J-J. Buty, N. Salem, C. Chabaud, M. Julia, M. Pires, J. Ricco

Jusqu'à quel âge pouvons-nous espérer vivre en bonne santé ? Selon les chercheurs, notre espérance de vie en bonne santé a progressé depuis ces 15 dernières années.

Ne plus pouvoir marcher, devenir dépendant ou malade. Ces mots peuvent effrayer. Cependant, cela arrive de plus en plus tard, car on vit plus longtemps en meilleure santé. Les femmes peuvent espérer vivre jusqu'à 76,8 ans sans gros problèmes, tandis que ce chiffre s'élève à 75,2 ans chez les hommes. Des chiffres en hausse depuis ces 15 dernières années.



Quels sont les secrets pour rester en forme ?

Sourire, être actif, ne pas se laisser aller... Voici les conseils dévoilés par des personnes âgées pour se maintenir en forme. Si les températures douces peuvent favoriser l'augmentation de l'espérance de vie, le système de santé y est aussi pour quelque chose. "Cela s'explique par une prévention largement développée et cela permet d'avoir une meilleure longévité car on agit plus tôt sur les maladies", estime Damien Mascret, médecin et journaliste à France Télévisions. La France est le pays de l'Union européenne qui compte le plus de centenaires.