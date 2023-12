Éruption d'un volcan en Islande : les habitants de Grindavík menacés

Une éruption volcanique se poursuit en Islande, vendredi 22 décembre. Cela contraint les habitants de Grindavík à ne pas fêter Noël à leur domicile.

Une ligne de feu, au sud de l’Islande depuis le lundi 18 décembre. La lave bouillonne sur quatre kilomètres. Depuis jeudi, seules des fumeroles s’échappent encore. Un répit pour la petite ville de Grindavík (Islande), à trois kilomètres de là. Les habitants évacués sont autorisés à revenir chez eux quelques heures, pour un état des lieux. "Vous voyez les fissures ? Elles s'ouvrent de plus en plus", montre Sigurdur Thorleifsson. La maison est désormais bancale, et l’avenir incertain.

Le désarroi

Au mieux, les autorités envisagent un retour des habitants chez eux le 28 décembre. Sigridur Jonasdottir, elle, ne reviendra pas. "Je sens que ça va recommencer", dit-elle. Il y a six semaines, les 4 000 habitants de la ville avaient dû être évacués. D’impressionnantes failles étaient apparues après un tremblement de terre. Le volcan, endormi depuis 800 ans, s’est réveillé. Un mois et demi plus tard, la lave accumulée sous la croûte terrestre a jailli. En Islande, les routes apparaissent et disparaissent au gré des éruptions.