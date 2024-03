Présidentielle en Russie : Vladimir Poutine, 25 ans de pouvoir

Vladimir Poutine a rejoint son QG dans la soirée du dimanche 17 mars. L’homme fort du Kremlin, au pouvoir depuis près d’un quart de siècle, pourrait même grâce à sa réforme constitutionnelle se représenter et rester au pouvoir jusqu’en 2036.

En bon citoyen, Vladimir Poutine a montré l’exemple. L’homme fort du Kremlin a voté en ligne, dimanche 17 mars, en passe d’être reconduit pour son cinquième mandat. Une longévité exceptionnelle pour celui qui a succédé à Boris Eltsine le 31 décembre 1999. À ce moment-là, Vladimir Poutine a 47 ans, mais n’est pas un novice en politique : il occupait jusqu’alors le poste de président du gouvernement, et de secrétaire du conseil de sécurité de la Russie. Il passe ensuite en 2008 la main à Dmitri Medvedev, le temps de construire l’après.

Au Kremlin jusqu’en 2036 ?

Il revient aux affaires le 7 mai 2012, et ne quittera plus le Kremlin. Vladimir Poutine s’est construit une stature d'homme d’État en Russie et à l’international, mais aussi de chef de guerre jusqu’au 24 février 2022, où il lance une "opération militaire spéciale" en Ukraine. Plus rien ne semble l’arrêter : ses opposants sont soit en exil, soit en prison, soit morts. Grâce à sa dernière réforme constitutionnelle, il pourrait rester au Kremlin jusqu’en 2036.