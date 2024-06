Guerre entre Israël et le Hamas : à Gaza, les enfants souffrent de malnutrition

En attendant d’éventuelles avancées diplomatiques, l’armée israélienne poursuit son offensive à Gaza. Pour les Palestiniens, la situation est de plus en plus difficile, en particulier pour les enfants qui souffrent de malnutrition.

C’est par une perfusion que Saif est nourri et soigné. Âgé d’à peine quelques mois, ce bébé souffre de malnutrition. "Il n’y a plus de produits ni de pharmacie, on ne trouve plus aucun type de lait, alors on dépend de l’aide pour nourrir nos enfants. Mais ça les rend très vulnérables", déplore Noha Al-Khalidi, la mère de Saif. Comme d’autres enfants, il est suivi dans une unité pédiatrique du centre de la bande de Gaza.

La dépendance aux aides rend les enfants vulnérables



"La fermeture des points de passage par l’occupation israélienne a entraîné de nombreuses maladies dans la bande de Gaza, comme la malnutrition et la malabsorption", détaille le pédiatre Hazem Mostafa. Depuis le début de la guerre, l’aide humanitaire arrive à Gaza au compte-gouttes. Ces dernières semaines, une jetée a été construite pour permettre des livraisons par navires. Mais à cause de la météo, elle a été récemment endommagée. Plusieurs jours seront nécessaires à sa reconstruction, un délai insoutenable alors que l'ONU alerte depuis des mois sur les risques de famine.