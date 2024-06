Élections européennes : plusieurs listes écologistes lors du scrutin

Plusieurs listes pour les élections européennes se revendiquent écologistes alors que Marie Toussaint, tête de liste Europe-Écologie-Les Verts, à la peine des sondages, a appelé, dimanche 2 juin, à "déjouer les pronostics".

Pas moins de 38 listes seront en concurrence lors des élections européennes, le dimanche 9 juin. Plusieurs d'entre elles se revendiquent écologistes. Ainsi, "Liberté démocratique française" a choisi "de mettre (ses) bulletins de vote en téléchargement", plutôt que de les imprimer, a fait savoir sa tête de liste Patrice Grudé. La liste "Paix et décroissance" est aussi en faveur de l'écologie, mais n'a pas voulu s'allier à Europe-Écologie-Les Verts, notamment pour leur prise de position par rapport au nucléaire : "Ils ne sont pas clairement anti-nucléaire, et ils ne sont pas non plus anti-croissance", a avancé la tête de liste François Verret.

Un scrutin clé pour les partis écologistes



De son côté, "La Ruche citoyenne" a tenté de fédérer les écologistes, sans succès. "Nous avons longtemps travaillé à chercher une solution pour faire alliance avec les différents groupes et partis, puisque nous avions, les uns et les autres, des points communs", a expliqué la tête de liste Lorys Elmayan. C'est un scrutin clé pour les partis écologistes, qui obtiennent historiquement leurs meilleurs résultats lors des élections européennes.