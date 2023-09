Eurozapping : le retour de la chasse à la baleine en Islande inquiète

Comme chaque jour, le 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du lundi 4 septembre.

Sur les bords de la mer du Nord en Hollande, le hareng et la plie se font de plus en plus rares. De nouvelles espèces envahissent cette partie du globe. "Regardez, on a pris des langoustines", expose un pécheur néerlandais, qui en a fait son activité principale et pêche également du calamar. Les eaux chaudes sont devenues propices au développement de ces espèces.



Le retour de la chasse à la baleine en Islande inquiète





En Islande, c'est le retour de la chasse à la baleine qui inquiète les locaux. Alors suspendue, elle a été de nouveau autorisée par les autorités locales depuis le 1er septembre. Des actions sont mises en place pour arrêter cette pratique. L'Islande fait partie des trois derniers pays au monde à autoriser la chasse à la baleine.



Le frelon asiatique envahit le sud-est du Royaume-Uni après avoir été transporté par bateau depuis le continent européen. Cette espèce cause déjà des dégâts. En Allemagne, ce sont les plantes invasives qui menacent l'écosystème local.