Danemark : manifestation dans les rues de Copenhague contre la suppression d'un jour férié

J. Gasparutto, C. Bruère, R. Tawk

Une fois n'est pas coutume, les Danois ont manifesté, dimanche 5 février, dans les rues de Copenhague. Ils s'opposent à la suppression d'un jour férié pour financer la hausse des dépenses militaires.

À Copenhague (Danemark), la communauté des fidèles est en émoi, ce dimanche 5 février. L'une des plus importantes fêtes religieuses du pays, le jour des prières, va redevenir une journée comme une autre. Il était férié depuis plus de 300 ans. "C'est une grande tradition, ce jour férié. Pour les enfants, pour les familles. On se rend visite les uns les autres", confie une femme.

Augmenter le budget de l'armée

Suite à la guerre en Ukraine, le pays a décidé de renforcer son armée. Pour trouver les ressources, le gouvernement a demandé aux Danois de travailler un jour de plus. Les salariés seraient payés normalement, et la journée de production supplémentaire rapporterait 400 millions d'euros par an à l'État. Dans les rues de Copenhague, l'augmentation du budget de l'armée suscite peu d'opposition, mais la méthode fait débat.

Les commerçants, eux, sont particulièrement remontés. Le jour de la fête des prières, les habitants avaient pris l'habitude de venir acheter des brioches traditionnelles dans les boulangeries.