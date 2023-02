États-Unis : le ballon chinois soupçonné d’espionnage détruit par un missile

C’est la fin du feuilleton du ballon chinois dans l’espace aérien américain. L’engin a été détruit par un avion de chasse à l’aide d’un missile, samedi 4 février. L'opération a aussitôt été vivement critiquée par le gouvernement chinois.

Dans le ciel de Caroline du Sud (États-Unis), un avion de chasse américain lancé à pleine vitesse a envoyé un missile droit sur le ballon chinois, samedi 4 février. L’engin, pulvérisé sur le coup, s'est désagrégé en tombant. Un impact filmé par plusieurs habitants, qui marque la fin du voyage pour ce ballon aperçu pour la première fois samedi 28 janvier en Alaska (États-Unis). Il avait ensuite traversé l’espace aérien américain et avait survolé des sites sensibles. Pour Washington, il s’agissait d’un ballon espion. Joe Biden voulait l’abattre au plus vite.



La Chine condamne la destruction et menace de représailles

Un acte condamné rapidement par Pékin. D’après le gouvernement chinois, aucun espionnage n’était prévu et il ne s’agissait que d’une simple opération météorologique. Le ballon aurait dévié de sa trajectoire. “En utilisant la force, les États-Unis ont réagi de manière excessive et ont violé gravement les pratiques internationales”, a communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine a menacé de répliquer “si nécessaire”. Les débris du ballon sont actuellement récoltés par des plongeurs américains, et seront analysés dans l’espoir de révéler la fonction exacte du ballon.