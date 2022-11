Brésil : la culture de soja grignote l’espace de la forêt

Article rédigé par S. Feydel, M. Anglade, E. Capozoli, I. Desclaux, S. Lacombe - France 3 France Télévisions 19/20

Au Brésil, la déforestation a atteint un record en seulement dix mois. 2022 est déjà la pire des années, avec 9 494 km2 de végétation rayée de la carte. Une région du Brésil se retrouve défigurée à cause de la culture du soja, destinée à l’exportation en Europe et en France. Ce qui a des conséquences sur les petits paysans et l’environnement.

Les incendies volontaires sont devenus une image banale au Brésil. Au centre du pays, les feux se multiplient. Les propriétaires terriens agrandissent ainsi leurs exploitations afin de planter du soja. La culture est en pleine expansion. La végétation a disparu sur des centaines de kilomètres. Une partie est exportée. Selon les associations écologistes, la municipalité de Formosa Do Rio Preto est celle qui en vend le plus à la France.

La promotion de la culture intensive On trouve des publicités pour les semences, pour les engrais ou pour le matériel agricole. La région vit par et pour l’agro-industrie. En quelques années, elle s’est beaucoup développée. Tout tourne autour des cultures intensives. Un programme spécial y est même dédié sur la radio locale, qui informe sur les dernières nouvelles du domaine. À l’international, la demande ne cesse d’augmenter.