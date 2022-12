Transports : une start-up invente les cargos à voile

Pour répondre à l'urgence climatique, une start-up située à Nantes, a imaginé un transporteur de marchandises qui navigueraient grâce à une voile géante.

Une voile pour tracter un paquebot, tel un kite-surf, c’est la dernière innovation de la start-up Airseas. L’invention a pour but de décarboner le transport maritime, responsable de 3 % des émissions de CO2. Sortie uniquement une fois au large, cette voile s’apprête à subir une phase de tests, sur un bateau d’Airbus chargé de pièces détachées, direction les États-Unis. Une fois hissée à 200 mètres de haut, elle devra faire baisser de 20 % la consommation du navire en carburant grâce à la force du vent.

Airbus espère commercialiser l’invention

"Aujourd’hui, grâce à la technologie, (...) on automatise et à la fois, on est prédictif parce qu’on a des algorithmes, des données et on traite tous ces éléments de données pour garantir l’heure d’arrivée au navire en utilisant le vent", détaille Vincent Bernatets, président et cofondateur d'Airseas. Airbus, actionnaire de la start-up, juge l’installation fiable et espère la commercialiser bientôt à tous types de bateaux.