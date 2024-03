Trafic de drogue à Marseille : un narcotrafiquant arrêté au Maroc Durée de la vidéo : 2 min Trafic de drogue à Marseille : un narcotrafiquant arrêté au Maroc L’un des trafiquants de drogue les plus recherchés par Interpol a été arrêté au Maroc, samedi 9 mars. Félix Bingui est soupçonné d’être le chef du clan Yoda, l’un des plus puissants en France et notamment actif à Marseille (Bouches-du-Rhône). (France 2) Article rédigé par France 2 - H.Puffeney, France 3 Provence-Alpes, N.Sadok France Télévisions JT de 20h France 2

L’un des trafiquants de drogue les plus recherchés par Interpol a été arrêté au Maroc, samedi 9 mars. Félix Bingui est soupçonné d’être le chef du clan Yoda, l’un des plus puissants en France et notamment actif à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Félix Bingui était recherché notamment pour association de malfaiteurs, meurtre, et évasion. C’est l’un des plus grands narcotrafiquants français. Âgé de 33 ans, il est né à Alès, dans le Gard, et était en cavale depuis juillet 2023. Il était surnommé "le chat". Cet homme dirigeait un réseau de trafiquants de drogue, installé depuis des années dans la cité Paternelle à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le nom du clan : Yoda, l’un des gangs les plus puissants de la cité phocéenne, dont l’homme avait pris la tête de manière fulgurante. "Très intelligent" "Il a commencé par des cambriolages, et puis tout doucement, il a glissé sur des trafics de stupéfiants et des règlements de comptes. Il est très intelligent", détaille Bruno Bartocetti, secrétaire national Unité-SGP FO.Ce clan est également connu pour sa rivalité avec le gang de la DZ Mafia. Cette guerre a fait 40 morts l’an dernier à Marseille.

