Covid-19 : les chiffres cachés de la mortalité en Chine

M. Boisseau, A. Miguet, G. Caron, C. Ricco

En Chine, l'opacité est totale sur le nombre de victimes du Covid-19. Les autorités refusent d'avancer un chiffre qui pourrait correspondre à l'ampleur de la crise, à l'aube des célébrations du Nouvel An chinois.

En voyant de nouvelles images d'un hôpital submergé à Shanghai (Chine), filmées au cours des derniers jours, comment croire les autorités chinoises, qui affirment que 37 personnes seulement sont mortes du Covid-19 depuis début décembre ? Les malades sont parfois tellement nombreux que les brancards restent sur le trottoir. À Pékin (Chine), la file d'attente est immense devant un funérarium en suractivité. Dans un autre établissement de Shanghai, 10 minutes uniquement de recueillement sont accordées, contre 30 minutes il y a quelques semaines.

Plus de 20 000 décès liés au Covid-19 chaque jour ?

Un magasin, qui vend des tenues réservées aux défunts, constate l'impressionnante ampleur de la surmortalité. "Avant, on recevait trois ou quatre familles endeuillées par jour. Là, je viens d'en accueillir 64, en une seule journée", confie une employée. Le phénomène s'observe aussi depuis les satellites. Entre début et fin décembre, un crématorium près de Pékin s'est ainsi équipé d'un vaste parking, devant l'augmentation du nombre de cas, selon le Washington Post. Selon Airfinity, une société britannique d'analyse médicale, la Chine enregistrerait plus de 20 000 décès liés au Covid-19 chaque jour, loin du bilan officiel, d'un mort par jour en moyenne.

