Cinéma : Brad Pitt, un acteur à la belle gueule devenu culte

Brad Pitt sera samedi 14 janvier à Paris pour l’avant-première du film "Babylon", de Damien Chazelle. L'acteur a su se libérer de son rôle d'icône trop longtemps réduite à sa plastique grâce à son travail, son talent et ses choix cinématographiques.

Dans son dernier film, Babylon, Brad Pitt incarne la star absolue, dans le Hollywood des années 30. Un rôle sur-mesure, pour celui qui n'aurait pu choisir de n'être qu'une belle gueule du cinéma, mais a tout fait pour casser son image. Venu d'Oklahoma (États-Unis), l'acteur a tenté sa chance en Californie (États-Unis), en débutant dans de petits rôles. Il tombera ensuite le pantalon dans une publicité pour Levi's, avant de jouer dans Thelma & Louise, de Ridley Scott. À 28 ans, il crève l'écran.

Du jeune premier romantique au gitan dans Snatch

Son physique lui assure des rôles de jeune premier romantique, mais inspire aussi les réalisateurs pour des personnages plus complexes, comme dans Sept ans au Tibet. Pour le réalisateur, Jean-Jacques Annaud, le visage de l'acteur a quelque chose d'hypnotique. "Plus on se rapproche, plus il est délicieux, charmant, profond", confie-t-il. Brad Pitt va ensuite tenter de briser cette image : dans Fight Club, il se fait enlever des morceaux de dents, pour coller mieux au personnage. Dans Snatch, il joue un gitan à l'accent improbable. Il se permet aussi de se moquer de lui-même, comme dans Bullet Train.