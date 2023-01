États-Unis : l'incroyable destin de la fille du "King", Lisa Marie Presley, décédée à 54 ans

Lisa Marie Presley, la fille du "King", est décédée jeudi 12 janvier, à l'âge de 54 ans, d'un arrêt cardiaque. Épilogue d’une vie intense, d'Elvis à Michael Jackson.

Lisa Marie Presley était la fille unique du "King", son trésor. Elle est décédée jeudi 12 janvier d'un arrêt cardiaque, dans sa maison près de Los Angeles (États-Unis). Deux jours plus tôt, elle se rendait aux Golden Globes, pour soutenir un biopic sur son père. Née en 1968, elle est la fille d'Elvis et de Priscilla Presley. Adorée par son père, elle est traitée comme une princesse et dort dans un lit couvert de fourrures en vison.

Une vie privée mouvementée

À neuf ans, elle perd Elvis, et hérite de sa fortune. Elle poursuivra l'héritage de son père, en devenant chanteuse en 2003. Malgré sa réussite, sa vie privée éclipse sa carrière. Mariée quatre fois, elle épouse en 1994 le roi de la pop, Michael Jackson. Le couple défraye la chronique, leur mariage ne durera que deux ans. Elle épouse ensuite le comédien Nicolas Cage, avant de divorcer une nouvelle fois. Scientologue durant plusieurs années, elle était aussi une philanthrope, avec une fondation pour aider les sans-abri. En 2020, après le suicide de son fils, elle se tiendra à l'écart des caméras.