Chine : le difficile décompte des morts du Covid-19

Depuis, la fin de sa politique zéro covid, le nombre de morts pourrait avoir explosé en Chine. Pékin est accusé de maquiller ses chiffres. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, il y a une "sous-estimation" du nombre de malades et de morts.

C'est ce qu'affirme aussi Marie Holzman, sinologue. Cette spécialiste de la Chine contemporaine avait déjà alerté il y a trois ans, au début de la crise, sur les mensonges des autorités chinoises en matière de bilan Covid. Aujourd'hui, selon cette sinologue, les crématoriums tournent de nouveau à plein régime. "Le fait qu'il y ait deux à trois millions de morts ne serait pas surprenant. Les Chinois ne sont pas du tout immunisés et donc le fait que la vague de mortalité actuelle soit très importante me paraît une évidence."

La population contaminée à 90 % dans certaines régions

Cette estimation à deux ou trois millions de morts va dans le sens d'un institut de santé américain et d'un autre institut britannique. La vague n'est pas encore terminée explique Marie Holzman. "Les gens disent qu'à l'hôpital, les médecins et les infirmières sont contaminés. On a vraiment l'impression que tout le monde est contaminé."

Covid-19 : Washington exhorte la Chine à partager les informations sur sa nouvelle épidémiehttps://t.co/HTrkVoO9iB pic.twitter.com/n0eGJ7Uczl — franceinfo (@franceinfo) December 22, 2022

Sur place, le régime chinois ne souhaite pas communiquer sur cette crise. Il y a un enjeu politique, mais aussi économique explique la sinologue : "Les gens qui se sont assurés pour les frais médicaux concernant le Covid ne doivent pas être déclarés comme morts du Covid. Ils le sont pour pneumonie, pleurésie." Depuis, décembre les autorités chinoises n'ont enregistré qu'une vingtaine de décès liés au Covid-19.