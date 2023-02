Pouvoir d'achat : le supermarché le moins cher de France se trouve en Picardie

Le supermarché le moins cher de France est situé à Harly, en Picardie. À l'heure où le prix des produits alimentaires bondit de plus de 13 %, le magasin ne désemplit pas.

À Harly (Aisne), les consommateurs ont tous la même raison de venir faire leurs courses. "C'est bien simple, c'est le moins cher", affirme une cliente. "Ça fait une sacrée différence. Et en plus, on a des points", se réjouit une autre. Selon une étude indépendante, les prix de ce magasin E. Leclerc seraient 15 % en-dessous de la moyenne nationale. Indépendant, chaque magasin E. Leclerc peut négocier ses tarifs.

Absorber les hausses

Le rayon boucherie mise sur le circuit court. "Nos agneaux, c'est élevage local, comme notre bœuf, comme notre cochon. Puis on a le savoir-faire, donc on peut prendre des carcasses entières", explique Paul Potier, responsable du rayon. Muni d'un comparateur, une équipe de France Télévisons a vérifié dans les rayons. Le résultat est concluant sur un jus d'orange, des pâtes ou encore un liquide vaisselle. "Depuis un an, on absorbe les hausses de façon à être toujours les moins chers", assure Estelle Guyot, responsable des rayons non-alimentaires du magasin.