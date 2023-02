Environnement : en région parisienne, des courses à presque 100% consignées

Direction Cormeilles-en-Parisis, dans le val d'Oise, à la rencontre de trois jeunes qui ont remis la consigne des bouteilles en verre au goût du jour. Ils livrent potages, jus de fruits et lait dans des bouteilles en verre, pour ensuite les récupérer avec un système ingénieux de livreurs.

À Maisons-Laffitte (Yvelines), Angélique Osborn reçoit ses courses à domicile sans aucun emballage plastique. Tout est en verre et consigné. "La consigne vous sera recréditée sur votre compte, a la prochaine commande", l'informe Mel Coutelard, le livreur. Les commandes sont préparées à Cormeilles-en-Parisis, dans le Val-d'Oise. "On a à peu près 350 produits, et 90 % de nos produits aujourd'hui sont consignés", explique Zaccarie Morel, ingénieur cofondateur de "La Tournée".

Des tournées en véhicules électriques

Il y a deux ans, ces jeunes diplômés de grandes écoles ont décidé de réduire les déchets, en remettant la consigne au gout du jour. Tous les contenants récupérés chez les clients repartent chez les fournisseurs. Les tournées s'effectuent en véhicules électriques, dans une soixantaine de villes de la banlieue parisienne.