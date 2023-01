Espagne : une attaque à la machette dans une église fait un mort

La ville d'Algésiras en Espagne est sous le choc après une attaque qui a fait un mort et plusieurs blessés. Un homme armé d'une machette a tué un sacristain et blessé plusieurs personnes, dont un prêtre dans une église.

Vêtu d’une djellaba, une machette à la main, un homme a attaqué plusieurs personnes, mercredi 25 janvier, dans une église d'Algésiras (Espagne). Il entre dans une paroisse à 19h20 et s’en prend au père Antonio Rodriguez aux cris de “mort aux chrétiens” et “Allah est grand”. Il blesse le curé âgé de 73 ans au cou. Il se dirige vers une autre église, à 400 mètres de là, où une messe s’est achevée. “L’assaillant est monté sur l’autel et a commencé a frappé les bougies et le matériel de messe avec. Le sacristain lui a demandé ce qu’il se passait. L’autre l’a frappé avec sa machette”, témoigne Manolo Gonzalez, sacristain. Il tente de s’enfuir, mais l’homme le rattrape et le tue.

Trois autres blessés

“C’était quelqu’un de très apprécié à Algésiras, à l’église et dans toute la communauté. Quelqu’un de très aimé. La vérité, c'est que c’est très triste et très choquant”, déclare un habitant de la ville. Avant d'être interpellé, il se rend dans une autre église, fermée à clé et blesse trois personnes dans sa course folle. Le suspect est un Marocain de 25 ans en situation irrégulière en Espagne. Il était en situation d’expulsion et n'avait pas d'antécédents judiciaires.