Santé : une liaison aérienne entre Dijon et Nevers pour des médecins

Le premier transport aérien de Dijon, en Côte-d’Or, et Nevers, dans la Nièvre, a eu lieu jeudi 26 janvier. Il a pour but de venir appuyer les professionnels de santé de l'hôpital de la ville, largement en sous-effectif.

Jeudi 26 janvier, un pont aérien médical transportant huit médecins entre Nevers (Nièvre) et Dijon (Côte-d’Or) a été mis en place, une première entre les deux villes. “C’est loin, c’est beaucoup d’heures de route. Si effectivement, on n’arrive pas à donner un petit coup de main, ça va être compliqué pour la population”, déclare un médecin sur le tarmac. Mais l‘initiative est critiquée, notamment du fait de son coût, 5 600 euros payés par l'hôpital, et du bilan carbone du vol.

Convaincre de nouveaux médecins de venir à Nevers

À l’hôpital de Nevers, il manque une cinquantaine de médecins et autant d'infirmiers, avec certains services, comme celui de pneumologie réduit de 30 à 15 lits, particulièrement touchés. “Là, c’est le médecin qui va se déplacer au chevet du patient, on évitera ce transport médicalisé qui a un coût”, déclare le cardiologue Jacques Ballout, qui espère que l’avion convaincra de nouveaux collègues à venir. “Cela nous permet de transporter des professionnels de santé qui ont la responsabilité de venir aider d'autres hôpitaux”, soutient ce dernier.