Espagne : un sacristain tué et plusieurs personnes blessées dans une attaque à l'arme blanche, annoncent les autorités espagnoles

Une enquête pour des faits présumés de terrorisme a été ouverte, a fait savoir le parquet dans un bref communiqué.

Un premier bilan des autorités espagnoles fait état d'un mort, un sacristain, et de plusieurs personnes blessées, dont un prêtre. Peu avant 20 heures, mercredi 25 janvier, "une personne a perpétré une attaque à l'arme blanche, tuant une personne et en blessant d'autres dans l'église de San Lorenzo à Algésiras, dans la province de Cadix", a annoncé le ministère espagnol de l'Intérieur, dans un communiqué succinct. "L'assaillant a été arrêté et placé en garde à vue", poursuit-il.

Une enquête pour des faits présumés de terrorisme a été ouverte, a appris l'AFP auprès du parquet. Cette enquête va être menée par un magistrat de l'Audience nationale, tribunal chargé notamment des affaires de terrorisme, a précisé le parquet, sans donner plus de précisions.