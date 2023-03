Alimentation : une entreprise livre des produits biologiques dans les cantines

Pour faire des économies et prendre soin de la planète, "Les Marmites Volantes" a décidé de réinventer les repas dans les cantines. Avec eux, les enfants raffolent des légumes.

Pas une minute à perdre pour le livreur Léo Fouassier : sa cargaison est chaude. Chaque jour, il fait la tournée des écoles en région parisienne. Dans son vélo-cargo, il transporte les repas de la cantine. À l'arrivée, le protocole est minute afin de garder la bonne température. En quelques minutes, les repas sont servis. Ce midi, menu végétarien : soupe, pizza et salade. "On est contents de pouvoir leur proposer des repas qui soient sains, variés, issus de circuit courts, de l'agriculture biologique", explique Éloïse Rochers, directrice de l'école Montessori Mae C. Jemison à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).



Produits frais et de saison

Le repas sont fabriqués dans la cuisine centrale des "Marmites Volantes". Les produits sont frais, de saison, et issus de producteurs locaux. La salade est lavée deux fois, pour respecter les normes d'hygiène. Julie Bastin, chef cuisinière, prépare avec son équipe 1 200 repas par jour. Son défi ? Rendre les légumes attractifs pour les enfants. Dans les repas, on trouve 65 % de bio, des plats végétariens et de la viande ou du poisson deux fois par semaine. Ils sont facturés 7 euros aux familles.