Écologie : le menu végétarien des écoles grenobloises ne fait pas l'unanimité

Moins de viande et moins de poisson dans l'assiette : dans certaines écoles grenobloises, le menu de la cantine devient végétarien. En effet, la viande et le poisson sont désormais en option. Une mesure écologique selon la mairie, mais ces menus végétariens ne font pas toujours la joie des écoliers.

Dans les assiettes ce midi-là, à la cantine de l'école Diderot de Grenoble (Isère), un chili sans viande. Un menu vert, standard et automatique qui, depuis la rentrée scolaire, est végétarien. "Je n'aime pas la viande et je n'aime pas le poisson. Je suis difficile, moi", plaisante un écolier. "Le menu vert, ça ne me dérange pas d'en manger, quand même", ajoute une autre.



94 % des élèves veulent de la viande

Il est aussi possible pour les écoliers de manger de la viande et du poisson, mais pour cela, il faut en demander : menu bleu à base de poisson, ou menu rouge qui alterne poisson et viande. Deux options plébiscitées par les petits Grenoblois. Ils sont 94 % à en vouloir. Devoir demander pour manger de la viande ou du poisson est un choix assumé par la municipalité pour des raisons écologiques. "Réduire les gaz à effet de serre, par la réduction de consommation de viande particulièrement, améliorer les questions de santé, c'est essentiel aussi, et puis la condition animale", explique Éric Piolle, maire de Grenoble (EELV).