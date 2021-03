"Il faut se regrouper pour faire face à l’offensive de l’extrême droite et des macronistes", lance Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale et député des Bouches-du-Rhône, était invité dans "Votre Instant Politique", mardi 30 mars sur franceinfo canal 27. Il a répondu à l'appel lancé par le député européen EELV Yannick Jadot à tous les leaders de l'écologie et de la gauche pour se mettre rapidement autour d'une table et construire un "grand projet d'espérance" pour 2022.

"Ce que je dis à Yannick Jadot et à tout le monde : 'Il faut se regrouper pour faire face à l'offensive de l'extrême droite et des macronistes'", a déclaré le leader de LFI.

"Il y a une semaine, monsieur Jadot disait qu'il était candidat d'un espace entre Macron et Mélenchon. Et maintenant, je suis invité à participer à un espace qui me contient. Avouez que c'est un retournement de situation très intéressant !", a-t-il noté amusé, ajoutant que les écologistes avaient "enfin compris" qu'"il vaut mieux se serrer les coudes tous que de donner de la matière à l'offensive de l'extrême droite".