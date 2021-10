Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France publié vendredi, le polémiste Eric Zemmour est crédité de 15% d'intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle, s'il était candidat. Il talonne Marine Le Pen du Rassemblement national, créditée de 16% des intentions de votes. Des prévisions qui n’inquiètent pas le parti d’extrême droite selon Laurent Jacobelli porte-parole du RN, invité de la matinale de franceinfo samedi 2 octobre. "Nous, on est sereins", assure-t-il.

Selon lui, le phénomène Zemmour va se "dégonfler". Il fait la comparaison avec les précédents scrutins présidentiels. "Est-ce qu’Edouard Balladur a été Président de la République ? Est-ce qu’Alain Juppé a été Président de la République ? Est-ce que Jean-Pierre Chevènement a été Président de la République ?"

"Si on écoute à chaque fois en septembre-octobre avant une élection, les sondages et les médias, on a le mauvais cheval qui arrive."