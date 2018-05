VIDEO. "On n'est pas couché" : Malek Boutih accuse Jean-Luc Mélenchon de "biberonner" la jeunesse "à la haine"

Les propos de Malek Boutih risquent (encore) d'enflammer le débat. Samedi 19 mai, dans l'émission "On n'est pas couché", l'ancien député socialiste a lié le discours des militants de La France insoumise à la radicalisation de certains jeunes proches du groupe l'Etat islamique. "Ça peut être un sas. Quand monsieur Mélenchon biberonne à la haine une jeunesse (...), oui, ça amène à ça... Quand toute la tonalité est violente, tout vous amène à la violence", a-t-il lancé sur France 2.

"Les jeunes d'aujourd'hui qui partent vers le radicalisme ont croisé des militants politiques. Mais ces mecs-là, au lieu de leur parler positivement, les ont caressés dans le sens du poil : 'T'as raison d'avoir la haine, ouais c'est un pays pourri, ouais vous êtes maltraités…'" a estimé Malek Boutih.

"Pauvre Malek Boutih !"

La France insoumise n'a pas tardé à réagir. "Je ne perdrai pas une seconde à répondre à Malek Boutih. D'abord Malek Boutih n'est pas dans mes moyens. Qui veut l'achète, pas moi", a lancé Jean-Luc Mélenchon au "Grand Jury" de RTL, dimanche 20 mai. Alexis Corbière a également réagi sur Twitter : "Pauvre Malek Boutih ! Après ses délires anti-FI, comparée à un possible 'sas vers Daech', et sa haine anti-Mélenchon, il a dit néanmoins une chose juste : 'Plus on est minoritaire, plus on se radicalise'. C'est exactement son cas."

Toujours formidable Malek Boutih...à #ONPC..vrai, juste et si Français.Son talent devrait être utilisé au plus haut niveau. — Manuel Valls (@manuelvalls) 19 mai 2018

De son côté, Manuel Valls a affiché son soutien à Malek Boutih. "Toujours formidable Malek Boutih... à ["On n'est pas couché"] vrai, juste et si français", a écrit l'ancien Premier ministre socialiste sur Twitter.