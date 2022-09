La tribune de Bernard Cazeneuve pour "une autre gauche" suscite moqueries et indifférence au sein de la Nupes

À quoi joue Bernard Cazeneuve ? C'est la question que se posent certains membres de la Nupes après la publication du manifeste pour "une autre gauche" de l'ancien Premier ministre dans les colonnes du Journal du Dimanche du 4 septembre. Dans ce texte signé par quelque 400 autres personnalités de la gauche, l'ancien cadre du Parti socialiste fustige les "postures grandiloquentes de l'insoumission". Il en appelle au rassemblement des "républicains de gauche". Parmi les signataires, on retrouve plusieurs anciens ministres de François Hollande, comme Michel Sapin et Stéphane Le Foll.

Au sein de la Nouvelle union populaire, cette tribune suscite quelques moqueries, mais surtout une bonne dose d'indifférence. "Il ne sait pas où il habite, il a juste envie d’exister", balaye un député, qui estime que l’ancien Premier ministre est "à côté de la plaque". D’autres au sein de l’alliance de la gauche regrettent que Bernard Cazeneuve fasse bande à part et s’abaisse à des "formules faciles" comme la "toutouisation du Parti socialiste".

"Les socialistes qui sont contre tout le monde"

Interrogé à ce sujet sur le plateau de Questions Politiques sur franceinfo, dimanche, l'actuel leader du PS Olivier Faure réaffirme l'indépendance de son parti. Pour lui, les socialistes ont leur place au sein de la Nupes. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale fustige "les gens qui cherchent à créer de la tension" et "des clivages". "Ce qui m'intéresse, ce ne sont plus les socialistes qui sont contre tout le monde, cette espèce de gauche qui n'aime pas la gauche, qui n'aime pas les écologistes, qui n'aime pas les communistes, et moi j'aime la gauche", précise Olivier Faure.

"Il a été un grand ministre, il va polluer le débat." un membre de la France insoumise à franceinfo

En théorie, pas de quoi semer la pagaille, même si ce manifeste pour "une autre gauche" est soutenu par des parlementaires dissidents de la Nupes. Bernard Cazeneuve y dénonce l’ultra-domination de Jean-Luc Mélenchon - une "animosité ancienne" liée au départ du leader insoumis du Parti socialiste en 2008. Et justement un parlementaire socialiste conclut : "C’est une tribune de gens qui n’ont pas pris le tournant historique de la gauche."