Projet de loi sur les PFAS : l'Assemblée va-t-elle légiférer sur les polluants éternels ?

Jeudi 4 avril, les députés examinent une proposition de loi visant à restreindre les PFAS, des polluants éternels qui sont utilisés dans la fabrication de plusieurs objets.

Les PFAS, les perfluorés, interviennent dans la fabrication du papier cuisson, de la peinture, de vêtements et de certaines poêles anti-dérapantes. Au fil du temps, ils s'accumulent dans le sol et sont parfois rejetés dans les rivières, qu'ils contaminent durablement. "Le problème de ces molécules, c'est qu'on sait les fabriquer, par contre, on ne sait pas les dégrader et la nature non plus", explique un spécialiste. Ces polluants éternels se retrouvent dans l'eau potable. Des maires de France ont publié une tribune pour demander une eau sans PFAS.

"Extrêmement persistantes"

Pour les autorités sanitaires et les écologistes, cette famille de molécules serait nocive pour la santé. "Elles sont extrêmement persistantes (…) certaines sont suspectées d'être des cancérogènes", indique François Veillerette, porte-parole de l'association Générations futures. Jeudi 4 avril, les députés examinent une proposition de loi visant à restreindre les PFAS.