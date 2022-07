Loi pouvoir d'achat : pour Adrien Quatennens, le texte est un "exercice de contorsion pour éviter la question centrale : celle des salaires"

Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de La France insoumise, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2, jeudi 21 juillet.

Jeudi 21 juillet, le député du Nord et coordinateur de La France insoumise, Adrien Quatennens, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2. Il revient sur le vote de l'Assemblée nationale, dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 juillet, en faveur de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, et explique que, si La France insoumise a voté pour cette mesure, "ça fait des années que nous menons cette bataille". "Je rappelle au passage que, dans le quinquennat précédent, à six reprises, cela nous a été refusé", ajoute Adrien Quatennens.



Un texte "dangereux pour le pouvoir d'achat des Français"

Les députés ont également voté, dans la soirée de mercredi, pour une revalorisation de 4 % des pensions de retraite et des prestations sociales. Une mesure votée par les députés de La France insoumise. Adrien Quatennens explique cependant que ces revalorisations auraient de toute façon eu lieu plus tard, lorsque ces prestations auraient été ajustées par rapport à l'inflation. Le député estime que le projet de loi sur le pouvoir d'achat est "dangereux pour le pouvoir d'achat des Français", et qu'il est un "exercice de contorsion pour éviter la question centrale : celle des salaires". Le député rappelle enfin que "les rémunérations des grands patrons du CAC 40 ont progressé en deux ans de 90 %."