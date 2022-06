Michel Sardou menace de quitter la France en cas de victoire de Jean-Luc Mélenchon : "Ne partez pas, restez, on vous aime trop !", lance le leader de LFI

Jean-Luc Mélenchon répond au chanteur populaire qui s'est dit "prêt à quitter la France", si le leader de La France insoumise gagnait les élections législatives et était nommé Premier ministre.

Jean-Luc Mélenchon a appelé vendredi 3 juin sur franceinfo Michel Sardou à ne pas quitter la France : "Ne partez pas, restez, on vous aime trop et vous aimez trop votre pays !" Le chanteur a dit qu'il était prêt à quitter la France, si le leader de La France insoumise (LFI) gagne les élections législatives et est nommé Premier ministre.

"Avec le système d'impôt universel que nous avons imaginé, vous pouvez aller même en enfer, je vous rattrape avec la note !" Jean-Luc Mélenchon à franceinfo

"Je ne sais pas pourquoi il veut partir", a réagi Jean-Luc Mélenchon. "Il y a beaucoup de Français qui l'aiment. Il fait partie du patrimoine. Ça lui plaît ou ne lui plaît pas, mais c'est comme ça. Et puis lui-même, il aime son pays. Je vous rappelle quand même : 'Ne m'appelez plus jamais France'. Je vais lui dire : ne faites pas ça !"

Jean-Luc Mélenchon s'est adressé directement au chanteur populaire :

"Monsieur Sardou, ne partez pas, restez, on vous aime trop et vous aimez trop votre pays. Rappelez-vous la phrase de Danton : on n'emmène pas sa patrie à la semelle de ses chaussures !"