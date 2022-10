Marche contre la vie chère et l'inaction climatique : la Nupes s'engouffre dans le mouvement social

Dimanche 16 octobre, des milliers de Français se sont rassemblés dans les rues de Paris pour dénoncer les inégalités salariales et alerter sur la crise climatique. Plusieurs personnalités politiques dont Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure y ont fait une apparition remarquée .

Des milliers de personnes venues défiler dans les rues de Paris contre la vie chère et l'inaction climatique. À l'appel de l’Union de la gauche, des manifestants aux revendications multiples sont venus exprimer leur ras-le-bol. Dans la foule, des gilets jaunes, des militants syndicaux venu revendiquer plus de justice sociale et des jeunes inquiets pour le climat. Au premier rang de la marche, plusieurs personnalités politiques de gauche ont répondu à l’appel. Ils ont fait le déplacement pour montrer leur unité. "Les Français n'en peuvent plus de voir les inégalités s’accroître, d’avoir un gouvernement qui considère qu’il faut une stabilité fiscale pour les plus riches et pendant ce temps-là prélever sur les autres", martèle Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste.

Un nouveau Front populaire

En tête de cortège, Jean-Luc Mélenchon, accompagné de la prix Nobel de littérature, Annie Ernaux. Le patron des Insoumis voit dans cette journée de mobilisation la naissance d'un nouveau Front populaire : "Avec tant d’organisation qui appelle syndicats et politiques, nous sommes en train de dessiner la construction d’un nouveau Front populaire qui exercera le pouvoir dans son pays le moment venu". Quelques incidents et dégradations ont eu lieu en marge de la manifestation. Cette journée d'action en appelle une autre avec la grève interprofessionnelle prévue pour le mardi 18 octobre.