"Faites mieux le 16 octobre" : Jean-Luc Mélenchon répond aux critiques après son tweet controversé évoquant la Révolution française

"Veran et Bergé iront-ils encore le 14 juillet au défilé militaire pour la prise de la Bastille (100 morts)? La marche des femmes en 1789 reste un modèle de lutte sociale des femmes (0 mort capture du roi et DDHC). Le 16 octobre suivez les bons exemples. Marchez !", a déclaré sur Twitter le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ce vendredi midi, après avoir suscité une nouvelle controverse avec un tweet, publié la veille.



>> "Faites mieux le 16 octobre" : avec un tweet évoquant la Révolution française, Jean-Luc Mélenchon révèle les divisions au sein de la Nupes







Chers amis #NUPES, la marche des femmes de 1789 n'a coupé aucune tête ni guillotiné personne. 0 mort. La brutalisation de la vie sociale c'est la vie chère et l'inaction climatique. Marchons au coude à coude. #Marche16Octobre — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 7, 2022

"Le 5 et le 6 octobre 1789 les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre", a tweeté jeudi l'ex-candidat à la présidentielle, faisant allusion à un épisode de la Révolution française et à la "marche contre la vie chère et l'inaction climatique", le 16 octobre à Paris. Tous les partis de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) ont prévu d'y participer.





Le 5 et le 6 octobre 1789 les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 6, 2022

Nuée de réactions et de critiques

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, et la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé, l'ont critiqué pour ce tweet, tout comme plusieurs de ses partenaires au sein de Nupes, dont le socialiste Olivier Faure et l'écologiste Sandrine Rousseau.

"Jean-Luc tu peux faire mieux", "On n'est pas dans une situation où on doit mettre la tête de nos dirigeants au bout d'une pique", "On ne coupe pas des têtes, jamais" a-t-on ainsi pu lire de la part de plusieurs personnalités de la Nupes. visant donc Jean-Luc Mélenchon, toujours fragilisé, près de trois semaines après son message de soutien à Adrien Quatennens, qui a avoué avoir giflé son épouse.

"Je pense que la brutalisation à ce point du débat politique, à la fin, ça ne sert que Marine Le Pen, ça ne sert pas à faire avancer nos propositions", a tancé ce vendredi l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot depuis Strasbourg, où se tiennent les journées parlementaires d'Europe Écologie-Les Verts (EELV). Selon lui, "ça construit de la défiance vis-à-vis de la politique, et on n'est pas dans une situation où on doit mettre la tête de nos dirigeants au bout d'une pique". "On est dans un pays très anxieux, très angoissé. Il y a la guerre, il y a la crise de l'énergie, on doit faire très attention à la façon dont on fait de la politique aujourd'hui", a-t-il encore affirmé devant la presse.





"Nous n'aurons ni pique ni fourche"

Son ancienne rivale à la primaire écologiste, Sandrine Rousseau, également présente à Strasbourg, a elle aussi réagi devant des journalistes. "Non, on ne coupe pas des têtes, jamais, nulle part" a affirmé la députée écologiste. "On marche, on râle, on crie, on danse, on est joyeux aussi, mais par contre on ne coupe pas de têtes, non", a-t-elle insisté. "Jean-Luc Mélenchon ne dessert jamais rien", a-t-elle ajouté alors qu'elle était interrogée sur les éventuelles conséquences de ce tweet pour la "marche contre la vie chère et l'inaction climatique". Elle a ensuite laissé échapper un rire.





Là Jean Luc tu peux faire mieux. La provocation n’est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre. Il n’y a plus ni roi ni reine. Nous n’aurons ni pique ni fourche. Notre mobilisation sera non violente et sa force c’est son message : la justice contre le désordre social. https://t.co/rhIrU0ivok — Olivier Faure (@faureolivier) October 6, 2022





Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a été l'un des premiers à réagir. "Là Jean-Luc tu peux faire mieux. La provocation n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre. Il n'y a plus ni roi ni reine. Nous n'aurons ni pique ni fourche. Notre mobilisation sera non violente et sa force c'est son message : la justice contre le désordre social", a-t-il affirmé sur Twitter.

"Non, cher Olivier Faure, c'est au Parti socialiste de faire mieux car Jean-Luc Mélenchon n’a pas changé, il a toujours été sur cette ligne", lui a répondu Stéphane Le Foll, maire du socialiste du Mans et l'un de ses opposants au sein du PS. Il "demande" ainsi "au Parti socialiste de ne pas participer" à la manifestation "organisée par La France insoumise" le 16 octobre à Paris.