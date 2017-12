Notre-Dame-des-Landes : pour Yannick Jadot, il n'existe qu'"une seule décision, c'est arrêter ce projet totalement dingue"

"Je n'imagine qu'une seule décision. C'est d'arrêter ce projet totalement dingue", a déclaré, samedi 2 décembre sur franceinfo, Yannick Jadot. Le député européen Europe Ecologie-Les Verts (EELV) est revenu sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, qui va connaître un nouvel épisode. Invité de France Inter, vendredi matin, Nicolas Hulot a affirmé qu'"une décision aura été prise avant les fêtes" sur le projet controversé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le rapport des médiateurs doit être remis au Premier ministre le 13 décembre.

Voir la vidéo

"On ne peut plus être dans la société du jetable, a regretté Yannick Jadot. Là, l'idée est de jeter un aéroport qui fonctionne pour en construire un autre, faire du béton, détruire de l'agriculture et de la biodiversité".

L'eurodéputé EELV "n'imagine pas une seconde qu'on soit encore sur des politiques totalement dingues où on gaspille l'argent public pour détruire l'environnement, abîmer notre santé, détruire des emplois".