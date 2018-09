"Continuez à faire entendre votre voix !" : Nicolas Hulot encourage les participants à la Marche pour le climat

L'ancien ministre de la Transition écologique a pris la parole, samedi, sur Twitter, pour saluer les participants à la Marche pour le climat qui se tient partout dans le monde.

"S'engager pour le climat et la biodiversité est la seule modernité." Ainsi commence le message de Nicolas Hulot, posté samedi 8 septembre sur Twitter. L'ancien ministre de la Transition écologique, silencieux depuis la passation de pouvoirs mardi avec son successeur François de Rugy, a souhaité encourager les participants à la marche pour le climat. Des milliers de personnes prennent part à des rassemblements dans de nombreuses villes à travers le monde, pour exiger des gouvernements qu'ils agissent enfin sérieusement contre le dérèglement climatique, en pleine préparation de la COP 24.

S’engager pour le #climat et la #biodiversité est la seule modernité. Les citoyens qui se mobilisent partout en France et ds le monde ont le pouvoir d’impulser le changement pr l’avenir de nos enfants.Continuez à faire entendre votre voix! #MarchePourLeClimat #RiseForClimate — Nicolas Hulot (@N_Hulot) September 8, 2018

"Les citoyens qui se mobilisent partout en France et dans le monde ont le pouvoir d'impulser le changement pour l'avenir de nos enfants", écrit l'ancien ministre, avant de lancer cet encouragement : "Continuez à faire entrendre votre voix !" Dans un second message, Nicolas Hulot a également "une pensée particulière" pour la primatologue Jane Goodall et le philosophe Edgard Morin. Selon Libération, l'ex-animateur a longuement hésité à participer à la quatrième édition du festival Climax, à Bordeaux, lancé par Edgard Morin.