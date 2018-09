Marche pour le climat : l'effet Hulot ?

Alors qu'un appel d'urgence sur le climat a été lancé par 700 scientifiques dans le journal Libération, des milliers de citoyens vont marcher pour le climat à Paris. La journaliste Anne-Charlotte Hinet est en duplex de l'Hôtel de Ville où la manifestation devrait débuter. "Un seul mot d'ordre : pousser les États et les gouvernements à agir contre les dérèglements climatiques et de faire enfin de l'écologie une priorité politique", explique la journaliste.

Mobilisation massive sur les réseaux sociaux

Anne-Charlotte Hinet précise néanmoins "qu'ici en France, depuis fin août et la démission-surprise de Nicolas Hulot, on assiste à une mobilisation massive sur les réseaux sociaux. Une prise de conscience, comme une réponse au cri d'alarme lancé par l'ex-ministre". Sur les réseaux sociaux, "30 000 personnes ont déclaré vouloir participer à cette marche aujourd'hui à Paris. 100 000 se disent intéressés. On verra si ce mouvement va se traduire par une présence massive dans la rue", conclut la journaliste.

