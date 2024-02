Mort de Robert Badinter : "C'est un homme qui parlait peu, mais qui parlait juste", réagit Jean-Christophe Cambadélis

Invités du 19/20 info, vendredi 9 février, Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti socialiste, et Jean-Pierre Mignard, avocat au Barreau de Paris et docteur en droit pénal comparé, réagissent au décès de Robert Badinter. - (franceinfo)

Robert Badinter, ancien ministre socialiste de la Justice, est décédé dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 février. "C'est un homme qui parlait peu, mais qui parlait juste", réagit Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti socialiste, dans le 19/20 info, vendredi. "Pour nous, c'était la vigie démocratique, l'homme des droits de l'Homme", poursuit Jean-Christophe Cambadélis, avant d'ajouter : "Ce soir, les socialistes ne pleurent pas le militant, ils pleurent leur âme, parce qu'il incarnait leur âme de justice." "C'est une très grande perte", conclut-il.



"Un homme façonné dans une tragédie familiale"

Lui aussi présent sur le plateau du 19/20 info, Jean-Pierre Mignard, avocat au Barreau de Paris et docteur en droit pénal comparé, raconte avoir travaillé avec Robert Badinter à partir de 1981, "lorsqu'il a fallu mettre en œuvre les premières lois de la gauche". Il se souvient d'un homme "très pratique" et "sympathique". "C'est vraiment un type de personnalité qui appartient à un temps, à une histoire, (...) et cette histoire n'est plus la nôtre", estime l'avocat. "C'est un homme façonné dans une tragédie familiale, qui est celle des Juifs de l'Est", rappelle Jean-Pierre Mignard.