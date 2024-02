Mort de Robert Badinter : le monde de la justice en deuil

Après le décès de Robert Badinter, le monde de la justice est en deuil, vendredi 9 février. Une minute de silence a été observée lors de la prestation de serment des élèves de l'école de la magistrature. Une cérémonie qui s'est déroulée à Bordeaux, en Gironde, en présence d'Emmanuel Macron.

Au Palais des congrès de Bordeaux (Gironde), vendredi 9 février dans l'après-midi, les élèves de l'école de la magistrature ont observé une longue minute de silence lors de leur prestation de serment. Présent, le président de la République a ensuite rendu hommage à l'ancien garde des Sceaux, décédé durant la nuit de jeudi à vendredi. Emmanuel Macron a déclaré : "La Nation a perdu un grand homme."



Un recueil de condoléances ouvert au ministère de la Justice

Robert Badinter aura durablement marqué plusieurs générations d'avocats. "Tous les étudiants en droit, et tous les avocats que nous sommes, on a aussi cette envie d'avoir un petit côté Badinter, et d'avoir cette éloquence, cette humanité et cette foi en l'homme qu'on garde après tout au long de la profession", indique maître Émilie Limoux, avocate pénaliste. Professeur de droit, il a également laissé des souvenirs impérissables chez ses anciens élèves. Un recueil de condoléances est ouvert jusqu'à dimanche au ministère de la Justice.