Mort de Robert Badinter : plusieurs centaines d'avocats et de magistrats en robe lui ont rendu hommage au Palais de justice de Paris

Une impressionnante marée de robes noires, mêlées de robes à hermine s'est déversée sur les marches du Palais de justice de Paris mardi 13 février. Plusieurs centaines de magistrats et avocats ont rendu un hommage à Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, décédé vendredi dernier, ont constaté les journalistes de franceinfo présents.

Robert Badinter a exercé pendant 45 années au barreau de Paris. Toutes les générations d'avocats étaient réunies, les jeunes se disant inspirés par la "figure tutélaire", la "boussole". D'autres, plus âgés comme Henri Leclerc, l'avocat pénaliste français et ami de Robert Badinter, qui a pris la parole pour souligner l'importance "que son barreau soit le premier à lui rendre hommage" et a évoqué leur dernière conversation : "Nous n'avons parlé que d'une chose, la surpopulation pénitentiaire et l'horreur des prisons".

L’hommage d’Henri Leclerc à Robert Badinter sur les marches de la cour d’appel de Paris, suivi d’applaudissements et d’une minute de silence des centaines d’avocats et magistrats présents pic.twitter.com/i0CHnZzK8E — David Di Giacomo (@David_DiGiacomo) February 13, 2024

Tous se souviennent du grand militant, du défenseur des libertés qu'était Robert Badinter. Il a été également, pour eux, le plus grand des gardes des Sceaux. Quelques prises de parole ont eu lieu pour évoquer les combats que Robert Badinter jugeait majeurs, et qui demeurent d'actualité comme les conditions de vie des détenus notamment. Une minute de silence a suivi, puis de longs applaudissements ont résonné dans la cour du Palais.

Le public peut continuer à signer le recueil de doléances à la chancellerie de Paris jusqu'à mardi soir. Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti avait annoncé la prolongation devant la forte affluence de ce week-end. Un hommage national à Robert Badinter sera rendu mercredi 14 février place Vendôme, devant le ministère de la Justice.