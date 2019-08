Vendée : un mois après la mort de la députée Patricia Gallerneau, sa permanence a été taguée

"Vérité pour Steve", peut-on lire sur la vitre du local de la députée MoDem, décédée en juillet.

La permanence de la députée MoDem de Vendée, Patricia Gallerneau, morte d'un cancer le 7 juillet à l'âge de 64 ans, a été taguée à La Roche-sur-Yon durant le week-end du 10 au 11 août, rapporte lundi France Bleu Loire Océan. Sur la vitre du local a été écrit à la peinture blanche "Vérité pour Steve", suivi d'un signe anarchique, faisant référence à Steve Maia Caniço disparu le 21 juin à Nantes lors d'une soirée interrompue par une opération de police controversée.

Les élus de la majorité et de l'opposition dénoncent cet acte de vandalisme. Sur Twitter, le député La République en marche de Vendée Pierre Henriet s'est dit "totalement choqué de l'indécence et de l'irrespect". "Pour en être au point de salir son honneur et le recueillement de ses proches, il faut vraiment n'avoir aucune valeur morale et civique", a-t-il ajouté. Toujours sur le réseau social, le président du groupe Les Républicains au Sénat et sénateur de Vendée, Bruno Retailleau, a dénoncé une "bêtise [qui] n'a pas de limite".

Totalement choqué de l’indécence et de l’irrespect de ceux qui ont tagué la permanence de ma défunte collègue Patricia #Gallerneau. Pour en être au point de salir son honneur et le recueillement de ses proches, il faut vraiment n’avoir aucune valeur morale et civique ! pic.twitter.com/WYTezXzTEU — Pierre Henriet (@HenrietPierre) August 11, 2019