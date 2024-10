Gouvernement : Michel Barnier impose son style à l’Assemblée nationale

Michel Barnier était de retour à l’Assemblée nationale, mercredi 2 octobre, pour sa première séance de questions au gouvernement. Le Premier ministre a, une nouvelle fois, imposé son style.

Après le discours de politique générale, les questions au gouvernement étaient le deuxième examen de passage pour Michel Barnier, mercredi 2 octobre. Le Premier ministre a d’abord répondu à deux questions avec calme. Le style de Michel Barnier a été découvert par les députés lors de ses premières prises de parole. Le ton se veut rassurant, les mots sont choisis... Le Premier ministre maîtrise l’exercice. Lorsqu’il s’agit de défendre ses convictions et les choix qu’il compte faire, il n’hésite pas non plus à se montrer plus direct.

Se faire respecter et être convaincant

Quant à ceux qui voudraient le voir tomber, Michel Barnier a manié l’ironie. "Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux", a-t-il ainsi lancé à Mathilde Panot, présidente du groupe LFI. Se faire respecter et se montrer convaincant dans un environnement hostile, c’est l’équation que Michel Barnier devra résoudre pour rester le plus longtemps possible à Matignon.

