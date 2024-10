Guerre en Ukraine : le moral des soldats ukrainiens est touché Durée de la vidéo : 3 min Guerre en Ukraine : le moral des soldats ukrainiens est touché Guerre en Ukraine : le moral des soldats ukrainiens est touché (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - B. Mousset. E. Pénot France Télévisions 23h info franceinfo

En Ukraine, sur le front est, l’armée de Kiev a de plus en plus de mal à repousser les assauts russes. Les soldats manquent toujours d’armes et de munitions alors que l’ennemi utilise davantage de drones.

Cachés dans la forêt, des artilleurs ukrainiens visent les positions russes. Sur la ligne de front à l’est, dans la région de Donetsk, l’ennemi n’est qu’à une dizaine de kilomètres. Les soldats ukrainiens sont équipés de chars livrés par les Occidentaux et surtout du plus gros obusier utilisé sur le champ de bataille, un modèle soviétique très précis. Les six dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes pour les soldats. Les unités ukrainiennes manquent de moyens pour repousser les assauts russes, de plus en plus intenses. Beaucoup de blessés graves Le plan de paix présenté par Volodymyr Zelensky la semaine dernière à New York (États-Unis) n’a pas convaincu les soldats, qui ne font pas confiance aux Russes. Pour d’autres soldats, la guerre est probablement terminée : des blessés graves, évacués en ambulance, vers des zones plus calmes. Beaucoup de soldats blessés se sont engagés il y a seulement quelques mois pour défendre leur pays. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus