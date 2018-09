VIDEO. Macron, "le plus grand xénophobe qu'on ait ?" Face au président, Mélenchon ne semble plus assumer ses propos

Lors d'une rencontre mise en scène entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, vendredi 7 septembre, à Marseille, le leader de La France insoumise s'est montré bien plus cordial que lors de son discours de l'après-midi. Ainsi, un peu plus tôt, le député des Bouches-du-Rhône avait qualifié le chef de l'Etat de "plus grand xénophobe qu'on ait", lors d'une manifestation à l'occasion de la rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel dans la cité phocéenne.

"C'est quand même lui, monsieur le président de la République française, qui vient de faire voter une loi dans laquelle il est prévu qu'on peut tenir en centre de détention des familles, enfants compris, pendant 95 jours", avait-il accusé.

Mais le soir, lors d'un bain de foule du président, Jean-Luc Mélenchon s'est montré plus mesuré. Quand des journalistes lui ont rappelé ses propos de l'après-midi, le député de La France insoumise a répondu avec le sourire : "Peut-être une légère exagération marseillaise".

Le premier secrétaire du PS a réagi à la séquence.