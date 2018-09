VIDEO. "Mélenchon ce n'est pas mon ennemi", lance Emmanuel Macron au leader de la France insoumise

Le président de la République s'est offert un bain de foule à Marseille après sa rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel.

L'ambiance était cordiale sur le Vieux-Port de Marseille entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Après avoir dîner avec la chancelière allemande Angela Merkel, vendredi 7 septembre, le président de la République s'est offert un bain de foule et a bavardé avec le leader de la France insoumise.



A la question d'un journaliste, "Est-ce que le Front national c'est plus votre adversaire que lui (Jean-Luc Mélenchon) ?", Emmanuel Macron a aussitôt rétorqué "sans aucun doute" avant de poursuivre : "J'ai toujours du plaisir à discuter avec Monsieur Mélenchon. On n'a pas toujours les mêmes idées"... "Pas souvent", a coupé le leader de la France Insoumise. "Mais c'est toujours respectueux et intéressant. On a des confrontations politiques mais ce n'est pas mon ennemi", a poursuivi le président.

VIDEO - Rencontre nocturne improvisée entre Emmanuel Macron et Jean Luc Mélenchon sur le Vieux-Port de Marseille. Échange de politesses et rétropédalage sur fond de campagne européenne.@BFMTV pic.twitter.com/j744SJHZpZ — Mathieu Coache (@MathieuCoache) 8 septembre 2018

VIDÉO - Après un long bain de foule sur le Vieux-Port, Macron va à la rencontre de Mélenchon à une terrasse de café. Le président dit qu’il s’oppose au FN avant la France Insoumise sans "aucun doute". "On a des confrontations politiques, mais M. Mélenchon ça n’est pas mon ennemi" pic.twitter.com/VmJvxT3gPe — Arthur Berdah (@arthurberdah) 7 septembre 2018

"Je suis content que vous soyez dans ma circonscription", a conclu l'élu de Marseille. "Pourquoi n'avez vous pas emmené Madame Merkel se promener un peu ?"