VIDEO. Agacé par une question, Jean-Luc Mélenchon imite l'accent toulousain d'une journaliste

La scène s'est déroulée dans la salle des quatre colonnes, à l'Assemblée nationale.

Dans un contexte tendu après la perquisition à son domicile, Jean-Luc Mélenchon s'est présenté à la presse alors qu'il quittait l'hémicycle, mercredi 17 octobre. Après la question d'une journaliste de France 3, le leader de La France insoumise et ancien eurodéputé du Sud-Ouest, visiblement excédé, a alors imité son accent toulousain.

"Quand vous pointiez les déboires judiciaires de [François] Fillon et [Marine] Le Pen que c'était une décadence de la République... Hein", demande d'abord la journaliste. Une allusion à des propos de Jean-Luc Mélenchon sur François Fillon, en mars 2017, quand le leader de La France insoumise avait notamment dénoncé sur France 3 "la décadence de la Ve République" avec "un homme [François Fillon] capable de prendre en otage son propre camp politique".

"Quelqu'un a une question formulée en français ?"

"Et alors ? Qu'esse-que-ça-veut-direu", lui rétorque alors Jean-Luc Mélenchon, en prenant l'accent du Sud-Ouest. Le leader de La France insoumise a ensuite demandé aux journalistes présents si l'un d'entre eux avait une "question formulée en français et à peu près compréhensible parce que votre niveau me dépasse, je ne comprends pas". La scène a été tournée par plusieurs médias, dont Le HuffPost.

"Notre consœur, pourtant très aguerrie, a été choquée par cette violence verbale et cette humiliation gratuite, tout comme ses collègues présents à l'Assemblée, a répondu le SNJ de France Télévisions sur Twitter. La SNJ condamne fermement les propos de Jean-Luc Mélenchon qui, hélas, n'en est pas à son coup d'essai."