Adrien Quatennens : Pour Olivier Faure, cette mise en retrait était "la seule solution possible"

"Il y avait une seule solution possible qui était cette mise en retrait", affirme lundi 19 septembre sur franceinfo Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste et député de la 11e circonscription de Seine-et-Marne au lendemain des explications d'Adrien Quatennens sur son couple.

Olivier Faure juge les propos de Jean-Luc Mélenchon "maladroits" dans cette affaire - la confiance renouvelée à Adrien Quatennens sans un mot pour son épouse Céline dans un 1er tweet - mais n'estime pas qu'elle puisse ébranler La France Insoumise.

franceinfo : Est-ce qu'Adrien Quatennens a fait le bon choix en se mettant en retrait de la France Insoumise ?

Olivier Faure : Il avait en réalité peu de choix possibles qui soient en cohérence avec ce que nous défendons toutes et tous à savoir le parti pris d'entendre la parole des femmes et de ne plus laisser passer ce que l'on nomme violences conjugales. A partir de ce moment-là, il y avait une seule solution possible qui était cette mise en retrait. L'obligation pour lui de ne plus exercer de fonction exécutive dans sa formation politique. Ça fait longtemps que les femmes sont peu entendues, souvent peu crues quand elles parlent et donc il y a nécessité aujoud'hui de changer complètement de logique.

"Nous avons pris le parti de dire aux femmes 'On vous croit'. On a inversé la charge de la preuve et ensuite c'est à la justice de faire son travail et d'enquêter et éventuellement d'appliquer des sanctions quand les faits sont établis." Olivier Faure à franceinfo

Mais la priorité c'est quand même d'entendre les femmes pour que toutes celles qui - jusqu'ici - hésitaient à porter plainte et à faire valoir leurs droits puissent le faire en ayant le sentiment qu'il n'y a pas un à priori contre elles.

Que répondez-vous aux mots de soutien de Jean-Luc Mélenchon à Adrien Quatennens ?

Je lui ai dit directement. J'ai trouvé ça maladroit. Je crois que c'est toute la difficulté de cette matière. Quand ça touche une personne qui est votre ami et qui était aussi certainement l'un de ceux à qui il pensait transmettre le flambeau. Il y a forcément un dilemme entre l'amitié et la responsabilité politique. Moi ce que je crois, c'est que dans ces moments-là la responsabilité politique, la cause que l'on défend doit l'emporter sur l'amitié, ce qui est très difficile mais qu'il faut assumer parce que nous ne parlons pas que pour nous-mêmes mais aussi pour la société française avec l'espoir de gouverner à nouveau et de faire en sorte que nous le fassions dans un esprit qui est celui notamment de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Adrien Quatennens est un cadre important de la France Insoumise, première force au sein de la Nupes, cette affaire a-t-elle la force de faire tanguer l'équilibre de l'union de la gauche dont vous faites partie ?

Je ne vois pas très bien pourquoi on passerait d'une affaire qui est une affaire conjuguale à une affaire qui menacerait maintenant tout un ensemble qui a été constitué à l'occasion des élections législatives. Evidemment ça a été une tempête à la France insoumise parce que c'est un cadre très important et dont tout le monde reconnaît le talent mais ça n'empêche pas le combat de continuer et ça n'interdit absolument rien. Je ne vois pas très bien comment cela pourrait être présenté comme une menace pour la Nouvelle union populaire écologique et sociale.