Yvelines : la police enquête après des injures visant Marine Le Pen, accompagnées du slogan "Z 2022"

Après Sandrine Rousseau, Emmanuel Macron, Raquel Garrido et Alexis Corbière, la présidente du Rassemblement national a elle aussi été visée par des injures faisant référence à Eric Zemmour.

La police de La Celle Saint-Cloud, dans les Yvelines, enquête sur des injures inscrites dans le givre sur les pare-brises de plusieurs véhicules devant le domicile de Marine Le Pen, a indiqué le parquet de Versailles vendredi 24 décembre à franceinfo. La candidate a déposé plainte en fin de matinée, a confirmé le parquet. Ces injures constituent une contravention de première classe - la plus basse - et l'amende encourue est de 38 euros.

La veille au matin, le chauffeur de la candidate Rassemblement national à la présidentielle de 2022 a constaté des inscriptions sur sept véhicules : des injures visant Marine Le Pen étaient écrites sur quatre d'entre eux et le slogan "Z 2022", faisant référence à la candidature d'Eric Zemmour, sur les trois autres. Le chauffeur a pris des photos, tandis que l'officier de sécurité de la candidate prévenait la police.

Ces injures interviennent alors que mercredi 22 décembre, Sandrine Rousseau, la présidente du conseil politique de Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle, a déposé plainte après que des "militants de Zemmour ont tambouriné, collé des tracts" sur sa porte, avait-elle annoncé sur Twitter.

Le Pôle national de lutte contre la haine en ligne a également ouvert une enquête pour "menaces de mort et provocation à la haine raciale" ce même jour, après la diffusion d'une vidéo dans laquelle deux sympathisants d'Eric Zemmour se mettent en scène en train de tirer sur Emmanuel Macron et les élus La France insoumise Raquel Garrido et Alexis Corbière.