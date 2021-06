Le ton grave, après un score plus bas que l'annonçaient les sondages. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a appelé, dimanche 20 juin, ses électeurs "au sursaut" pour le deuxième tour des élections régionales et départementales, déplorant un score du parti plus faible que ce que prévoyaient les sondages. Le parti enregistre 9 points de moins qu'en 2015 et ne semble être nulle part en position de l'emporter.

"La distorsion des intentions de votes avec les votes réels n'a qu’une seule explication : nos électeurs ne se sont pas déplacés", a regretté Marine Le Pen, évoquant un "désastre civique qui a très largement déformé la réalité électorale du pays". "Si vous voulez que les choses changent, vous devez voter", a lancé la présidente du Rassemblement national à ses électeurs. "Si vous ne votez pas pour vos idées, votre voix ne porte plus", a-t-elle insisté. "Dimanche prochain, déplacez-vous et votez."

Le parti Les Républicains est arrivé en tête à l'échelle nationale au premier tour des élections régionales, avec 28,7% des voix, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions. Le Rassemblement national est deuxième, avec 19,4% des voix.