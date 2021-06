DIRECT. Elections régionales et départementales : les Français ont boudé les urnes, vers une abstention record

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #REGIONALES

: L'abstention est estimée par notre partenaire Ipsos/Sopra Steria à 66,1% au niveau national. C'est 16,1 points de plus qu'en 2015.

: Si aucune liste n'obtient la majorité absolue, un second tour est organisé. Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages au premier tour peuvent y participer, mais les fusions avec des listes ayant obtenu au moins 5% sont autorisées. A l'issue du second tour, la liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges, et le restant est réparti entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages. Pour en savoir plus, c'est dans notre article.





: Petit rappel concernant le mode de scrutin de ces régionales. Au premier tour, si une liste recueille plus de 50% des suffrages exprimés, celle-ci remporte une prime correspondant à un quart des sièges à pourvoir. Les sièges restants sont répartis à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages, y compris la liste déjà bénéficiaire de la prime.

: Bonsoir @Thom. Comme d'habitude, nous vous donnerons de premières estimations à partir de 20 heures, heure de fermeture des derniers bureaux de vote.

: Bonsoir FI, même si ces élections ne semblent pas avoir ému les foules, savez-vous à quelle heure pourrons-nous avoir les premières estimations région par région et canton par canton ? Merci et belle soirée sportive (physique et politique).

: Bonsoir . L'abstention n'est pas un phénomène propre à notre pays, comme l'expliquait lors de la dernière présidentielle mon collègue Gérald Roux dans cette chronique. Plus près de nous, les élections régionales 2021 en Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatina, ont vu s'abstenir 36,17% et 35,64% des électeurs. Des chiffres importants, mais nettement en-dessous de ce qui nous attend ce soir.

: Bonjour FI. L'abstention record en France, c'est propre à notre pays (nation des droits de l'homme mais visiblement pas de la participation) ou ça touche aussi la plupart des démocraties européennes ?

: Bonsoir à tous et bonsoir Pierre et Thomas ! Je suis très contente d'être à vos côtés pour suivre cette soirée électorale !

: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous ! Ravi de vous retrouver pour cette soirée électorale. Comme d'habitude, j'attends vos questions dans les commentaires.

: Bonjour à toutes et à tous, ça fait près d'un an qu'on n'avait pas vu la rédaction aussi pleine ! Qui dit soirée électorale dit le retour des Avengers du live, j'ai nommé Thomas Baïetto et Margaux Duguet, qui m'accompagneront tout au long de la soirée. Je vous laisse déterminer qui est qui sur le gif.





: Je vous rappelle les principales informations de ce dimanche 20 juin :



Alors qu'une grande partie des bureaux a fermé, le taux de participation à 17 heures (26,72% selon le ministère de l'Intérieur) présage une abstention historique. Suivez notre direct.



Ce premier tour a aussi connu quelques couacs. A Marseille, des bureaux de vote n'ont pas ouvert à l'heure, faute d'assesseurs. Des bulletins manquaient dans un bureau du Nord, où votait Eric Dupond-Moretti.





Les orages passent et 28 départements restent en vigilance orange aux orages. Quelques milliers de foyers sont privés d'électricité. Suivez notre direct.



